В Казани два шестиклассника устроили стрельбу в школе

3 Март 2020 2020-03-03T14:34:35+03:00

О том, велась ли стрельба из пневматического оружия или это были пистолеты для страйкбола, пока не сообщается. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В понедельник, 2 марта, в казанский лицей в Советском районе съехались экипажи полиции. Местные жители сообщили, что было несколько патрульных автомобилей.

Собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, сообщили, что тревогу в учебном заведении подняли из-за того, что два шестиклассника испытывали прицельность двух пистолетов, очень похожих на пневматические. Дети принесли в школу свои пластмассовые игрушки, которые ввели в заблуждение учителей.

Когда один из них предложил пострелять, второй согласился. В одном из кабинетов шестиклассники устроили пальбу по потолку. В итоге мальчиков "разоружили", а их родителей пригласили для беседы - подобные игры в стенах школы недопустимы. О том, велась ли стрельба из пневматического оружия или это были пистолеты для страйкбола, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU