2020-03-03T14:34:35+03:00
Происшествия

В Казани два шестиклассника устроили стрельбу в школе

Мальчиков "разоружили", с их родителями теперь работают сотрудники правоохранительных органов
Лика ИСАЕВА
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О том, велась ли стрельба из пневматического оружия или это были пистолеты для страйкбола, пока не сообщается.О том, велась ли стрельба из пневматического оружия или это были пистолеты для страйкбола, пока не сообщается.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 2 марта, в казанский лицей в Советском районе съехались экипажи полиции. Местные жители сообщили, что было несколько патрульных автомобилей.

Собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, сообщили, что тревогу в учебном заведении подняли из-за того, что два шестиклассника испытывали прицельность двух пистолетов, очень похожих на пневматические. Дети принесли в школу свои пластмассовые игрушки, которые ввели в заблуждение учителей.

Когда один из них предложил пострелять, второй согласился. В одном из кабинетов шестиклассники устроили пальбу по потолку. В итоге мальчиков "разоружили", а их родителей пригласили для беседы - подобные игры в стенах школы недопустимы. О том, велась ли стрельба из пневматического оружия или это были пистолеты для страйкбола, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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