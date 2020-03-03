В Чебоксарах на улице Лукина почти дотла сгорел автомобиль
Рано утром во вторник, 3 марта, во дворе дома №5 на улице Лукина в Чебоксарах загорелся автомобиль Ауди А2. Очевидцы тут же вызвали пожарных. К их приезду иномарка успела сгореть буквально дотла. Досталось и находившемся рядом машинам – «Калине» и «Королле».
- «Ауди» принадлежал 36-летней местной жительнице. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
Фотографии того, что с автомобилями сделал огонь, появились в соцсетях. Судя по ним, «Ауди» превратилось в металлолом. Остальные машины были повреждены огнем не так сильно.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: пресс-служба МЧС Чувашии
ИСТОЧНИК KP.RU
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