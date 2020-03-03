2020-03-03T15:50:51+03:00
Происшествия

В Чебоксарах на улице Лукина почти дотла сгорел автомобиль

Находившиеся рядом машины также получили повреждения [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Рано утром во вторник, 3 марта, во дворе дома №5 на улице Лукина в Чебоксарах загорелся автомобиль Ауди А2. Очевидцы тут же вызвали пожарных. К их приезду иномарка успела сгореть буквально дотла. Досталось и находившемся рядом машинам – «Калине» и «Королле».

- «Ауди» принадлежал 36-летней местной жительнице. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

Фотографии того, что с автомобилями сделал огонь, появились в соцсетях. Судя по ним, «Ауди» превратилось в металлолом. Остальные машины были повреждены огнем не так сильно.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: пресс-служба МЧС Чувашии

Фото: пресс-служба МЧС Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В казанском «Пивомане» вместо сидра продавали крашенную воду со спиртом
Житель Набережных Челнов одним ударом кулака отправил 17-летнего подростка в смертельный нокаут
Снег для проведения Казанского лыжного марафона-2020 свезут с двух стадионов
В Казани появятся центры фигурного катания и пляжных видов спорта
В Чебоксарах на улице Лукина почти дотла сгорел автомобиль
В Казани на проспекте Победы заработала новая платная муниципальная парковка
4 марта два поселка Приволжского района Казани почти на сутки останутся без воды
В Казани Росреестр Татарстана изменил график приема посетителей
Из-за коронавируса матч баскетбольного Еврокубка между "Монако" и казанским УНИКСом пройдет без зрителей
В Казани два шестиклассника устроили стрельбу в школе
Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных из-за коронавируса пассажиров Diamond Princess удовлетворительное
На конкурс Open Innovations Startup Tour в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 регионов
В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша
4 марта в Приволжском и Советском районе Казани отключат свет
В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 71-летнюю пенсионерку
В Казани простились с известным татарским писателем и журналистом Гусманом Гумером
Бесплатный концерт в честь премии TMTV
В Чувашии нашли потерявшегося в лесу 15-летнего парня, все это время его охраняла собака
Жители Казани могут принять участие в выборе мест установки велостанций
В Казани спасатели вытащили из оврага упавшего в него мужчину
В результате столкновения "Гранты", КАМАЗа и маршрутки в Чебоксарах пострадали пять человек
ВТБ запустил торги новым биржевым фондом «ВТБ – Индекс Мосбиржи»
В Чувашии медики спасли задыхавшихся 11-месячного ребенка и 67-летнего пенсионера