2020-03-03T14:12:01+03:00
Общество

Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных из-за коронавируса пассажиров Diamond Princess удовлетворительное

Медики, находящиеся вместе с ними на карантине, так же чувствуют себя хорошо
Лика ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В Казани в Республиканской клинической инфекционной больнице продолжается карантин для восьмерых прибывших из Японии россиян, "застрявших" на лайнере Diamond Princess из-за вспышки кронавируса. Они провели взаперти на судне две недели. Но, вернувшись в Россию, их снова отправили под присмотр медиков - три человека оказались больны, остальные, в том числе и четверо казанцев, общались с заболевшими

Каждый день министерство здравоохранения Татарстана сообщает о состоянии их здоровья. Кстати, вместе с экс-пассажирами круизного судна на карантине находятся 14 медиков - врачи и медсестры. Все они снабжены необходимыми индивидуальными средствами защиты.

- На 3 марта у эвакуированных с лайнера Diamond Princess 8 россиян не зафиксировано повышения температуры и симптомов простудных заболеваний. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Ежедневно ведется лабораторный контроль. Медицинский персонал также находится под наблюдением, - сообщили в Минздраве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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