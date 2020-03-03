Минздрав Татарстана: состояние эвакуированных из-за коронавируса пассажиров Diamond Princess удовлетворительное
В Казани в Республиканской клинической инфекционной больнице продолжается карантин для восьмерых прибывших из Японии россиян, "застрявших" на лайнере Diamond Princess из-за вспышки кронавируса. Они провели взаперти на судне две недели. Но, вернувшись в Россию, их снова отправили под присмотр медиков - три человека оказались больны, остальные, в том числе и четверо казанцев, общались с заболевшими
Каждый день министерство здравоохранения Татарстана сообщает о состоянии их здоровья. Кстати, вместе с экс-пассажирами круизного судна на карантине находятся 14 медиков - врачи и медсестры. Все они снабжены необходимыми индивидуальными средствами защиты.
- На 3 марта у эвакуированных с лайнера Diamond Princess 8 россиян не зафиксировано повышения температуры и симптомов простудных заболеваний. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Ежедневно ведется лабораторный контроль. Медицинский персонал также находится под наблюдением, - сообщили в Минздраве Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»