В Казани появятся центры фигурного катания и пляжных видов спорта
Они будут построены на улице Гаврилова
Фото: pixabay.com
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В Казани построят центр фигурного катания и центр пляжных видов спорта регионального значения. Они появятся на улице Гаврилова Ново-Савиновского района города. Об этом заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов во время брифинга в Кабинете министров региона.
Известно, что в 2020 году будет закончена работа над проектно-сменной документацией обоих объектов. После республика будет просить помощи в софинансировании строительства центров из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU