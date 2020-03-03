2020-03-03T19:41:15+03:00
Общество

В Татарстане город Бавлы получит 70 миллионов рублей на благоустройство парка Победы и Трудовой славы

В нем появятся зоны для отдыха, спортивные площадки и сцена
Алина ГАБДУЛИНА
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Бавлы, также как Лаишево и Заинск, получил грант всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.Бавлы, также как Лаишево и Заинск, получил грант всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что три города Татарстана удостоились грантов всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Один из них – Бавлы. Там на 70 миллионов грантовых рублей планируют благоустроить парк Победы и Трудовой славы.

Так, парк вместе с главной городской площадью и парком «Нефтьче» преобразуют в единое общественное пространство. В нем появятся зоны для отдыха, пункты проката велосипедов, детские и спортивные площадки с памп-треком, арт-объекты, амфитеатр и сцена.

Также средства для благоустройства получили площадь у дома культуры «Энергетик» в Заинске и «экстрим-парк» в Лаишево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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