В Татарстане город Бавлы получит 70 миллионов рублей на благоустройство парка Победы и Трудовой славы
Стало известно, что три города Татарстана удостоились грантов всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Один из них – Бавлы. Там на 70 миллионов грантовых рублей планируют благоустроить парк Победы и Трудовой славы.
Так, парк вместе с главной городской площадью и парком «Нефтьче» преобразуют в единое общественное пространство. В нем появятся зоны для отдыха, пункты проката велосипедов, детские и спортивные площадки с памп-треком, арт-объекты, амфитеатр и сцена.
Также средства для благоустройства получили площадь у дома культуры «Энергетик» в Заинске и «экстрим-парк» в Лаишево.
ИСТОЧНИК KP.RU