В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша
Во время проверки документов на посту полиции в Набережных Челнах у 30-летнего водителя иномарки "Ниссан" с госномерами Челябинска сотрудники ГИБДД заметили, что мужчина сильно нервничает. Когда его спросили, не перевозит ли он что-то незаконное, водитель не выдержал. Мужчина не только сознался, но и показал, где в машине спрятал наркотики.
Полицейские достали из под капота иномарки черную перчатку. В ней и был обнаружен сверток с веществом коричневого цвета. Как потом показала экспертиза - это был гашиш массой почти полкилограмма.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - сообщили в МВД Татарстана.
В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша.МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU
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