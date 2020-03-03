2020-03-03T13:22:33+03:00
Происшествия

В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша

Задержали злоумышленника сотрудники ГИБДД [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Во время проверки документов на посту полиции в Набережных Челнах у 30-летнего водителя иномарки "Ниссан" с госномерами Челябинска сотрудники ГИБДД заметили, что мужчина сильно нервничает. Когда его спросили, не перевозит ли он что-то незаконное, водитель не выдержал. Мужчина не только сознался, но и показал, где в машине спрятал наркотики.

Полицейские достали из под капота иномарки черную перчатку. В ней и был обнаружен сверток с веществом коричневого цвета. Как потом показала экспертиза - это был гашиш массой почти полкилограмма.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - сообщили в МВД Татарстана.

В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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