2020-03-03T12:26:30+03:00
Общество

В Казани простились с известным татарским писателем и журналистом Гусманом Гумером

Он скончался накануне в возрасте 87 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В понедельник, 2 марта, в Казани на 88 году жизни скончался известный татарский писатель и журналист Гусман Гумер. Об этом сообщил портал «Матбугат» со ссылкой на пресс-службу Союза писателей Татарстана. Причины смерти мужчины не уточняются.

3 марта с Гусманов Гумером простились в жилом доме по адресу улица Чистопольская, 6, где последнее время жил писатель. Известно, что его похоронят в его родном селе Шетнево-Черемышево Рыбно-Слободского района Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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