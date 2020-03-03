В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 71-летнюю пенсионерку
Наезд на 71-летнюю пенсионерку на улице Советской в столице Марий Эл произошел в понедельник, 2 марта, в 18.55. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по "зебре", когда на нее наехал автомобиль ВАЗ.
- 50-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу пешеходу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - Женщина получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована.
Напомни, что за 2 марта сотрудниками Госавтоинспекции республики пресечено порядка 330 нарушений Правил дорожного движения, из них семь за управление автомобилем по пьяни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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