2020-03-03T12:51:02+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 71-летнюю пенсионерку

Пострадавшая госпитализирована с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Наезд на 71-летнюю пенсионерку на улице Советской в столице Марий Эл произошел в понедельник, 2 марта, в 18.55. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по "зебре", когда на нее наехал автомобиль ВАЗ.

- 50-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу пешеходу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - Женщина получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована.

Напомни, что за 2 марта сотрудниками Госавтоинспекции республики пресечено порядка 330 нарушений Правил дорожного движения, из них семь за управление автомобилем по пьяни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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