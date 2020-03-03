2020-03-03T11:54:11+03:00
Общество

Бесплатный концерт в честь премии TMTV

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

До главного события весны - V музыкальной премии телеканала TMTV, остается чуть больше месяца!

В рамках масштабной церемонии вручения, 6 марта в ТЦ «Южный» пройдет зажигательное pre-party Премии - бесплатный гала-концерт для всех желающих.

На одной сцене выступят популярные звезды татарской эстрады. Ляйсан Гимаева, Чачка, Рамиль Айметдинов, Анастасия Макарова, Хамдуна Тимергалиева.

Рядом со сценой будет работать открытая выездная студия Tatar Radiosi. Зрители смогут увидеть процесс создания радиоэфира, а самые смелые — даже поучаствовать в нем!

Приходи, вечер обещает быть зажигательным!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На конкурс Open Innovations Startup Tour в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 регионов
В Татарстане у водителя из Челябинска изъяли почти полкилограмма гашиша
4 марта в Приволжском и Советском районе Казани отключат свет
В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 71-летнюю пенсионерку
В Казани простились с известным татарским писателем и журналистом Гусманом Гумером
Бесплатный концерт в честь премии TMTV
В Чувашии нашли потерявшегося в лесу 15-летнего парня, все это время его охраняла собака
Жители Казани могут принять участие в выборе мест установки велостанций
В Казани спасатели вытащили из оврага упавшего в него мужчину
В результате столкновения "Гранты", КАМАЗа и маршрутки в Чебоксарах пострадали пять человек
ВТБ запустил торги новым биржевым фондом «ВТБ – Индекс Мосбиржи»
В Чувашии медики спасли задыхавшихся 11-месячного ребенка и 67-летнего пенсионера