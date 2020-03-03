Бесплатный концерт в честь премии TMTV

3 Март 2020 2020-03-03T11:54:11+03:00

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До главного события весны - V музыкальной премии телеканала TMTV, остается чуть больше месяца!

В рамках масштабной церемонии вручения, 6 марта в ТЦ «Южный» пройдет зажигательное pre-party Премии - бесплатный гала-концерт для всех желающих.

На одной сцене выступят популярные звезды татарской эстрады. Ляйсан Гимаева, Чачка, Рамиль Айметдинов, Анастасия Макарова, Хамдуна Тимергалиева.

Рядом со сценой будет работать открытая выездная студия Tatar Radiosi. Зрители смогут увидеть процесс создания радиоэфира, а самые смелые — даже поучаствовать в нем!

Приходи, вечер обещает быть зажигательным!