4 марта в Приволжском и Советском районе Казани отключат свет

3 Март 2020 2020-03-03T13:11:17+03:00

Электричества в ряде домов не будет весь день

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В среду, 4 марта, жители Приволжского и Советского районов Казани останутся без электричества. Причина этого – ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.30 до 17.00 света не будет в доме №17 на улице Актайская, домах №№23, 25, 25а и 25б на улице Габишева, доме №15/21 на улице Кул Гали, домах №№4, 6, 6а, 8 и 8а на улице Кулагина. Также в список на отключение попали дома частного сектора по улицам: Авангардный переулок, Грунтовая и Школьная.

С 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Дербышке: в домах №№2, 4, 6, 9/10, 10 и 12а на улице Начальная, домах №№4, 6, 8, 12, 14а и 15 на улице Советская и домах №№2, 5, 5а и 6 на улице Стадионная.

ИСТОЧНИК KP.RU