4 марта два поселка Приволжского района Казани почти на сутки останутся без воды

3 Март 2020 2020-03-03T15:08:43+03:00

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В среду, 4 марта, жители двух поселков Приволжского района Казани почти на сутки останутся без воды. Причина этого – проведение работ на сетях водопровода.

Так, с 9.00 4 марта до 6.00 5 марта воды не будет в домах поселков Мирный и Казанская Усадьба.

«Водоканал» просит местных жителей заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

Отметим, что также в ряде домов Приволжского районе 4 марта не будет света. Речь идет о многоэтажках на улицах Актайская, Габишева, Кул Гали, Кулагина, а также в домах частного сектора по улицам: Авангардный переулок, Грунтовая и Школьная.

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ИСТОЧНИК KP.RU