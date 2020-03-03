В Чувашии нашли потерявшегося в лесу 15-летнего парня, все это время его охраняла собака

3 Март 2020 2020-03-03T11:59:41+03:00

Мальчик замерз, но его жизни и здоровью ничего не угрожает

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Ночь с 1 на 2 марта выдалась очень напряженной для полицейских Вурнарского района Чувашии. Вечером им сообщили о пропаже 15-летнего мальчика. Мама забрала его на выходные из коррекционной школы-интерната. Подросток был необщительным, и единственным его другом была собака по кличке Дружок.

- Вместе с Дружком подросток любил гулять по лесу. И в этот раз около часа дня мать спокойно отпустила сына в лес. Женщина забила тревогу, лишь когда стало темнеть, а телефон, который мальчик всегда брал с собой, на этот раз остался дома, - рассказывают в МВД республики.

После 19.00 мать подростка обратилась за помощью к главе сельского поселения, а тот – к полицейским. К поискам мальчика также подключились сотрудники МЧС, члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители. Они разделились на 5 групп.

Одна из поисковых групп шла по следам пропавшего мальчика. Ближе к трем часам утра школьник отозвался на крики полицейских. Мальчик заблудился, но все это время с ним была его собака, которая охраняла и грела хозяина.

Как оказалось, подросток гулял привычным маршрутом, но когда начало темнеть он испугался и резко свернул с тропы.

- Замерзшего подростка отогрели чаем из термоса, который участковый уполномоченный полиции специально взял с собой. После осмотра школьника врачами интерната, он был отпущен домой. Состояние его здоровья не вызывает опасений, - отмечают в МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU