В Чувашии нашли потерявшегося в лесу 15-летнего парня, все это время его охраняла собака
Ночь с 1 на 2 марта выдалась очень напряженной для полицейских Вурнарского района Чувашии. Вечером им сообщили о пропаже 15-летнего мальчика. Мама забрала его на выходные из коррекционной школы-интерната. Подросток был необщительным, и единственным его другом была собака по кличке Дружок.
- Вместе с Дружком подросток любил гулять по лесу. И в этот раз около часа дня мать спокойно отпустила сына в лес. Женщина забила тревогу, лишь когда стало темнеть, а телефон, который мальчик всегда брал с собой, на этот раз остался дома, - рассказывают в МВД республики.
После 19.00 мать подростка обратилась за помощью к главе сельского поселения, а тот – к полицейским. К поискам мальчика также подключились сотрудники МЧС, члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители. Они разделились на 5 групп.
Одна из поисковых групп шла по следам пропавшего мальчика. Ближе к трем часам утра школьник отозвался на крики полицейских. Мальчик заблудился, но все это время с ним была его собака, которая охраняла и грела хозяина.
Как оказалось, подросток гулял привычным маршрутом, но когда начало темнеть он испугался и резко свернул с тропы.
- Замерзшего подростка отогрели чаем из термоса, который участковый уполномоченный полиции специально взял с собой. После осмотра школьника врачами интерната, он был отпущен домой. Состояние его здоровья не вызывает опасений, - отмечают в МВД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU