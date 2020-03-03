2020-03-03T10:52:19+03:00
Происшествия

В Казани спасатели вытащили из оврага упавшего в него мужчину

Пострадавшего передали сотрудникам "скорой помощи"
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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В службу "112" в 18.43 в понедельник, 2 марта, позвонили сотрудники "скорой помощи". Они рассказали, что в овраг на улице Авиахима в Вахитовском районе столицы Татарстана упал и получил травмы 58-летний мужчина. Самостоятельно выбраться он не мог, требуется помощь спасателей.

На место происшествия выехали специалисты ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Им удалось быстро вытащить из оврага пострадавшего, поднимая на поверхность при помощи спецносилок. Мужчину передали медикам, которые увезли его в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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