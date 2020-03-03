Жители Казани могут принять участие в выборе мест установки велостанций

3 Март 2020 2020-03-03T12:04:12+03:00

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Стало известно, что в Казани вновь собираются реализовать проект велошеринга (транспортной система, позволяющая взять велосипед на любой велосипедной станции и вернуть его на любую другую станцию – Ред.). Сейчас горожане могут принять участие в выборе мест установки велостанций.

Так, среди вариантов для голосования есть станции метро, парки и скверы, центральная часть города, жилые микрорайоны (для связи с центром города), жилые микрорайоны (для прогулок внутри района), здания ВУЗов. Кроме того, интернет-пользователи могут предложить свои места для установок велостанций.

На данный момент большая часть опрошенных хочет видеть велостанции у метро. На втором месте по популярности – жилые массивы.

ИСТОЧНИК KP.RU