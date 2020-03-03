В результате столкновения "Гранты", КАМАЗа и маршрутки в Чебоксарах пострадали пять человек
Авария с участием трех автомобилей произошла вчера, 2 марта, в 18.06 в столице Чувашии на Марпосадском шоссе. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля "Лада Гранта" пыталась повернуть налево, поскольку левый ряд встречки стоял. Но во время маневра автомобиль врезался в новочебоксарскую маршрутку №234. После этого "Ладу Гранту" откинуло на КамАЗ.
В результате аварии пострадали пять из 10 пассажиров общественного транспорта, сообщили в ГИБДД МВД Чувашии. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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