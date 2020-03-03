В Чувашии медики спасли задыхавшихся 11-месячного ребенка и 67-летнего пенсионера

3 Март 2020 2020-03-03T12:07:43+03:00

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"Скорую" к 11-месячному малышу вызвали родители из Вурнарского района 1 марта. Малыш взял в рот и проглотил маленькую крышечку от детского питания. Крышечка перекрыла дыхание, ребенок начал синеть. Прибывшие на место медики сумели быстро извлечь инородное дело. Ребенка в стабильном состоянии доставили в больницу, сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

На следующий день, 2 марта, произошел еще один несчастный случай. В Чебоксарах во время обеда подавился куском мяса 67-летний пенсионер. "Скорую" вызвала жена, и до приезда медиков сам пострадавший безуспешно пытался избавится от застрявшего куска мяса. К приезду фельдшерской бригады мужчина лежал на полу без сознания с затрудненным дыханием.

- Фельдшеры Князева Снежана и Выросова Татьяна успешно удалили пищу. Мужчина задышал и пришёл в себя, - сообщили в Минздраве Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU