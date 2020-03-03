Йошкар-Олинка при продаже подгузников лишилась 140 тысяч рублей и еще осталась должна банку

3 Март 2020 2020-03-03T09:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Йошкар-Олы решила продать через интернет подгузники за 500 рублей, и вскоре ей позвонил покупатель. Мужчина готов был перечислить ей сразу деньги, и попросил 53-летнюю женщину пройти сразу к банкомату для получения денег. Под диктовку злоумышленника жертва вывела на чек логин и пароль от своего личного онлайн-кабинета, сфотографировала эти данные и переслала фото "покупателю". Затем она стала получать сообщения от банка, и всю информацию - коды, передавала злоумышленнику. Через некоторое время мужчина сообщил, что ошибся и перевел на нее 140 тысяч рублей. Просит вернуть ему эти деньги, и женщина, не подозревая обмана, обналичила денежные средства и частями зачислила их на его абонентский номер.

- Потерпевшая сама предоставила злоумышленнику доступ в онлайн-кабинет банка и лишилась 140 тысяч рублей, - сообщили в МВД Марий Эл. - Выяснилось, что, получив доступ к онлайн-банкинку, аферист оформил на женщину кредит, после чего по его просьбе женщина сняла эти деньги с банковской карты и зачислила на абонентский номер. По данному факту возбуждено уголовно дело по "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU