2020-03-03T09:42:28+03:00
Происшествия

Йошкар-Олинка при продаже подгузников лишилась 140 тысяч рублей и еще осталась должна банку

Женщину обманули мошенники, заставив перечислить им крупную сумму взятого на ее имя кредита
Лика ИСАЕВА
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По факту кражи возбуждено уголовное делоПо факту кражи возбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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Жительница Йошкар-Олы решила продать через интернет подгузники за 500 рублей, и вскоре ей позвонил покупатель. Мужчина готов был перечислить ей сразу деньги, и попросил 53-летнюю женщину пройти сразу к банкомату для получения денег. Под диктовку злоумышленника жертва вывела на чек логин и пароль от своего личного онлайн-кабинета, сфотографировала эти данные и переслала фото "покупателю". Затем она стала получать сообщения от банка, и всю информацию - коды, передавала злоумышленнику. Через некоторое время мужчина сообщил, что ошибся и перевел на нее 140 тысяч рублей. Просит вернуть ему эти деньги, и женщина, не подозревая обмана, обналичила денежные средства и частями зачислила их на его абонентский номер.

- Потерпевшая сама предоставила злоумышленнику доступ в онлайн-кабинет банка и лишилась 140 тысяч рублей, - сообщили в МВД Марий Эл. - Выяснилось, что, получив доступ к онлайн-банкинку, аферист оформил на женщину кредит, после чего по его просьбе женщина сняла эти деньги с банковской карты и зачислила на абонентский номер. По данному факту возбуждено уголовно дело по "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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