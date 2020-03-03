2020-03-03T09:31:14+03:00
Звезды

В Качаловском театре встретили внучку Героя Советского Союза и автора пьес военного времени

Мария приехала в Казань для сбора материалов для книги о деде - Михаиле Водопьянове
Лика ИСАЕВА
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Мария Водопьянова побывала в театре, где шли пьесы ее дедаМария Водопьянова побывала в театре, где шли пьесы ее дедаФото: Из материалов пресс-службы
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В Качаловском театре прошла встреча с удивительной гостьей - с Марией Водопьяновой, внучкой выдающегося летчика, Героя Советского Союза Михаила Водопьянова. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны летчик некоторое время работал на Казанском авиационном заводе. Творческий человек, он в соовторстве с другом-летчиком Юрием Лаптевым написал пьесу, которую поставили на подмостках Качаловского театра.

В военные годы в театре были показаны три пьесы Водопьянова - «Полк ДД», «В ледяном плену» и «Вынужденная посадка». 16 апреля 1942 года в Казани состоялась премьера спектакля «Полк ДД». В числе зрителей были почетные гости — летчики 81-й дивизии и рабочие авиационного завода №22.

В основе сюжета лежит подлинный случай из боевой жизни летчика. Однажды, когда он с товарищами после бомбардировки возвращался из дальнего тыла фашистской Германии, зенитным огнем противника были пробиты бензиновые баки. Остановились сразу все четыре мотора. Совершив посадку, летчики попадают к партизанам. Поначалу их принимают за вражеский десант, а затем вместе с партизанами они участвуют в проведении большой операции против гитлеровцев.

Михаил Водопьянов Фото: Из личного архива героя публикации

Михаил ВодопьяновФото: Из личного архива героя публикации

В книгах-воспоминаниях сам Водопьянов писал: «Не раз, вспоминая этот эпизод, я представлял себе различные обстоятельства, которые могли возникнуть при нашей посадке на территории, занятой врагом. Так родился замысел, а затем пьеса, в которой этот эпизод получил дальнейшее развитие».

Внучка генерал-майора авиации Михаила Водопьянова приехала в Казань, чтобы собрать архивные материалы про деда для будущего музея в Москве. Мария рассказала, что в Качаловском театре она впервые. К своему удивлению, она и представить не могла, что в экспозиции музея представлена пьеса ее деда с автографом, программы и фотографии сцен из спектакля. Неожиданным для Марии Юрьевны стал и тот факт, что в фондах музея существует отдельная архивная папка Михаила Водопьянова. Внучка известного летчика поблагодарила театр за бережное сохранение памяти о ее деде.

- В театре я случайно узнала, что здесь шла не одна, а три его постановки – «Полк ДД», «В ледяном плену» и «Вынужденная посадка». Их даже увидели жители юга России, когда театр отправился на гастроли в Сочи. Удивительно, но дедушка умер 40 лет назад, а материалы о его жизни до сих пор всплывают. За всю жизнь он написал 32 книги и 4 пьесы, - рассказала Мария Водопьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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