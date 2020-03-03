В Йошкар-Оле мужчина украл из съемной квартиры телевизоры и сдал в ломбард, а потом раскаялся
Жительница столицы Марий Эл сдавала свою квартиру квартирантам, и после того, как последний из них съехал, то из жилья пропали два телевизора общей стоимостью 8,6 тысяч рублей. Возмущенная хозяйка подала заявление в полицию по факту кражи, передав данные последнего квартиранта - она предусотрительно списала их с паспорта мужчины.
Когда по месту регистрации подозреваемого пришли оперативники, то они обнаружили его квартире те самые пропавшие телевизоры, а сам экс-квартирант написал "явку с повинной".
Оказывается, он действительно забрал эту технику и сдал в ломбард. Но потом мужчина раскаялся. Он выкупил телевизоры и собирался их вернуть хозяйке, но тут пришли полицейские.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по "Кража", - сообщили в МВД Марий Эл. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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