2020-03-02T17:41:14+03:00
Общество

Ко Дню Победы и празднованию 100-летия автономии Чувашии в Чебоксарах высадят 720 тысяч цветов

Среди них петуния гибридная, бархатцы прямостоячие и отклоненные, сальвия блестящая, агератум мексиканский и бегония вечноцветущая [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЧебоксарФото: пресс-служба администрации Чебоксар
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Стало известно, что в Чебоксарах в текущем году планируется высадить 720 тысяч цветов. Первые из них – тюльпаны – распустятся ко Дню Победы в местах, где запланированы праздничные мероприятия. Так, например, в мемориальном комплексе «Победа» появятся композиция из объемных букв «ПОБЕДА 75», фигуры «Самолетик-письмо» и «Звезда».

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

К празднованию 100-летия Чувашской автономии в городе установят национальную куклу из цветов, вазоны из стеклопластика. В цветочном оформлении акцент будет сделан на национальной цветовой гамме и символике.

Известно, что всего будет высажено 36 видом цветов, среди которых петуния гибридная, бархатцы прямостоячие и отклоненные, сальвия блестящая, агератум мексиканский, бегония вечноцветущая, цинерария приморская, цинния «Магеллан» и колеус красный.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ко Дню Победы и празднованию 100-летия автономии Чувашии в Чебоксарах высадят 720 тысяч цветов
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