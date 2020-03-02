Ко Дню Победы и празднованию 100-летия автономии Чувашии в Чебоксарах высадят 720 тысяч цветов

2 Март 2020 2020-03-02T17:41:14+03:00

Среди них петуния гибридная, бархатцы прямостоячие и отклоненные, сальвия блестящая, агератум мексиканский и бегония вечноцветущая [фото]

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Чебоксарах в текущем году планируется высадить 720 тысяч цветов. Первые из них – тюльпаны – распустятся ко Дню Победы в местах, где запланированы праздничные мероприятия. Так, например, в мемориальном комплексе «Победа» появятся композиция из объемных букв «ПОБЕДА 75», фигуры «Самолетик-письмо» и «Звезда».

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

К празднованию 100-летия Чувашской автономии в городе установят национальную куклу из цветов, вазоны из стеклопластика. В цветочном оформлении акцент будет сделан на национальной цветовой гамме и символике.

Известно, что всего будет высажено 36 видом цветов, среди которых петуния гибридная, бархатцы прямостоячие и отклоненные, сальвия блестящая, агератум мексиканский, бегония вечноцветущая, цинерария приморская, цинния «Магеллан» и колеус красный.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

ИСТОЧНИК KP.RU