Ко Дню Победы и празднованию 100-летия автономии Чувашии в Чебоксарах высадят 720 тысяч цветов
Стало известно, что в Чебоксарах в текущем году планируется высадить 720 тысяч цветов. Первые из них – тюльпаны – распустятся ко Дню Победы в местах, где запланированы праздничные мероприятия. Так, например, в мемориальном комплексе «Победа» появятся композиция из объемных букв «ПОБЕДА 75», фигуры «Самолетик-письмо» и «Звезда».
Фото: пресс-служба администрации Чебоксар
К празднованию 100-летия Чувашской автономии в городе установят национальную куклу из цветов, вазоны из стеклопластика. В цветочном оформлении акцент будет сделан на национальной цветовой гамме и символике.
Известно, что всего будет высажено 36 видом цветов, среди которых петуния гибридная, бархатцы прямостоячие и отклоненные, сальвия блестящая, агератум мексиканский, бегония вечноцветущая, цинерария приморская, цинния «Магеллан» и колеус красный.
Фото: пресс-служба администрации Чебоксар
Фото: пресс-служба администрации Чебоксар
Фото: пресс-служба администрации Чебоксар
ИСТОЧНИК KP.RU