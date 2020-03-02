В Чувашии мужчину, поджегшего дверь отдела полиции, отправят на лечение

2 Март 2020 2020-03-02T19:10:31+03:00

Мужчина обиделся на то, что по его жалобе провели проверку, и результат ему не понравился

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Расследование уголовного дела по статье "Вандализ" в отношении 54-летнего жителя деревни Байдеряково Шемуршинского района республики завершено и передано в суд. Злоумышленника заподозрили в том, что днем 15 октября 2019 года в селе Шемурша он решил отомстить полицейским. Ранее он несколько раз обращался к правохранителям по разным вопросам, но оказался недовольным результатами рассмотрения его жалоб. Тогда мужчина приобрел две литровых бутылки растворителя, разлил его на крыльце отделения полиции и поджег.Пламя обнаружили вовремя и затушили огонь, однако лакокрасочное покрытие двери было повреждено.

Во время расследования выяснилось, что мужчине требуется судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам на момент поджога он не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства. Медики сочли, что он представляет опасность для других лиц и рекоменедовали для мужчины принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

- Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU