С 12 марта в Чувашии можно будет проводить митинги у Дома правительства региона и зданий мэрий

2 Март 2020 2020-03-02T18:49:03+03:00

Изменения в закон о проведении в республике подобных мероприятия внес врио главы региона Олег Николаев

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Врио главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в закон о проведении в республике собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов. В частности, он разрешил проводить подобные мероприятия у Дома правительства региона и у зданий городских мэрий. Тогда как ранее это разрешалось делать на расстоянии 30 метров от данных учреждений.

Отметим, что непосредственно в Доме правительства Чувашии и зданиях местных мэрий до сих пор нельзя собираться проводить митинги и тому подобные собрания.

Изменения вступят в силу с 12 марта текущего года. Соответствующий документ опубликован на портале органов власти республики.

ИСТОЧНИК KP.RU