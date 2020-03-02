"16-метровый Хранитель города": в Казани появилось граффити капитану "Ак Барса" Данису Зарипову
В Казани на фасаде дома №43 на улице Чистопольская появилось граффити с капитаном местной хоккейной команды «Ак Барс» Данисом Зариповым. На рисунке спортсмен в командной форме, с плащом и тюбетейкой на голове держит в одной руке клюшку, в другой – очпочмак (национальное татарское блюдо – Ред.).
- Капитан Татарстан. 16-метровый Хранитель города и «Татнефть Арены», - подписала фото пресс-служба команды на своей соцстранице.
Отметим, что граффити было презентованы в день старта «Ак Барса» в плей-офф. Принять в нем участие Зарипов не сможет из-за травмы. Он получил ее 25 февраля в первом периоде матча против «Салавата Юлаева».На восстановление хоккеисту потребуется 2-3 недели.
ИСТОЧНИК KP.RU