"16-метровый Хранитель города": в Казани появилось граффити капитану "Ак Барса" Данису Зарипову

2 Март 2020 2020-03-02T17:16:16+03:00

Оно нарисовано на фасаде жилого дома №43 на улице Чистопольская

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В Казани на фасаде дома №43 на улице Чистопольская появилось граффити с капитаном местной хоккейной команды «Ак Барс» Данисом Зариповым. На рисунке спортсмен в командной форме, с плащом и тюбетейкой на голове держит в одной руке клюшку, в другой – очпочмак (национальное татарское блюдо – Ред.).

- Капитан Татарстан. 16-метровый Хранитель города и «Татнефть Арены», - подписала фото пресс-служба команды на своей соцстранице.

Отметим, что граффити было презентованы в день старта «Ак Барса» в плей-офф. Принять в нем участие Зарипов не сможет из-за травмы. Он получил ее 25 февраля в первом периоде матча против «Салавата Юлаева».На восстановление хоккеисту потребуется 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU