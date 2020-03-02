2020-03-02T15:51:52+03:00
Общество

В 2020 году в Казани построят три школы более чем на 3 тысячи мест

Также в столице Татарстана возведут 9 детсадов
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани за прошлый год построили 30 социальных объектов, в том числе 12 детсадов на 2560 мест и две школы на 2725 мест.

- В Казани за прошлый год построено более 200 объектов, из них 30 – соцобъекты. Для нас это большой показатель. Важно, что и в этом году мы не снижаем планку: строим новые детсады, 3 большие школы. Учитывая, что в новом учебном году за парты сядет рекордное количество первоклассников, это особенно важно, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

В настоящее время в рамках федеральных и республиканских программ ведется строительство двух школ на 3248 мест: по улице Бондаренко на 1224 ученика и по улице Жиганова на 1224 ученика. Кроме того, строится новый корпус для школы №165 по улице Бичурина на 800 учеников, параллельно ведется реконструкция существующего здания.

Кроме того, ведется проектирование еще пяти школ на 7283 места. Среди них – школа на 2110 учеников в ЖК «Салават купере», которая будет самой большой в городе.

По федеральному проекту «Демография», реализация которого запланирована на 2020-2021 годы, формируются участки и ведется подготовка проектной документации по 20 детским садам на 4480 мест. На первых этажах дошкольных учреждений планируется разместить ясельные группы. Из запланированных по программе 9 детсадов будет построено в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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