В Татарстане из-за тепла могут раньше срока начать полевые работы

2 Март 2020 2020-03-02T16:54:01+03:00

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Стало известно, что в Татарстане могут раньше срока начать полевые работы и заготовку минеральных удобрений. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил первый замминистра сельского хозяйства республики Наиль Залаков.

Залаков отметил, что теплый февраль привел к уменьшению имеющегося снежного покрова. Поэтому работа предстоит в первую очередь на озимых культурах. С осени их посеяно порядка 494 тысяч гектар.

- Пока гибели озимых не наблюдается. Но озимые при таких расходах сахаров могут выйти более ослабленными. Поэтому очень важно их своевременно подкормить азотными удобрениями. Даже ослабленные растения, получая нужную порцию своевременного питания, восстанавливаются и формируют хороший урожай, - отметил Залаков.

В целом на сегодня в республике имеется 88,5 тысяч тонн удобрений, или 31,7 килограмм действующего вещества на гектар.

Самые большие накопления удобрений наблюдаются у Заинского района – 65 килограмм действующего вещества на гектар, Тетюшского – 62; Сармановского – 60; Атнинского – 58; Балтасинского – 52; Сабинского – 50; Кукморского и Тукаевского – по 44 килограмма.

Вместе с тем, в ряде районов Татарстана накоплено удобрений ниже нормы. Речь идет о Новошешминском (9 килограмм), Черемшанском (11 килограмм), Верхнеуслонском (16 килограмм) районах.

-Мы планируем в марте совместно с главами муниципальных районов принять рабочие планы у сельхозтоваропроизводителей и фермеров, – закончил выступление Залаков.

ИСТОЧНИК KP.RU