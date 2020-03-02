Общественный совет при Минмолодежи Татарстана возглавил Александр Карпов

2 Март 2020 2020-03-02T15:40:59+03:00

Ранее он был заместителем гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов»

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Общественный совет при министерстве молодежи Татарстана возглавил Александр Карпов. Ранее он был заместителем гендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов».

Напомним, что бывший глава Общественного совета при ведомстве Андрей Кондратьев был избран в Госсовет республики.

- В число участников совета также вошли блогер Алина Гималтдинова,, президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов, директор Совета детских организаций РТ Екатерина Согрина, ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асия Тимирясова и председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина, - сообщает пресс-служба Минмолодежи региона.

Отметим, что в состав Общественного совета при Минмолодежи Татарстана входят представители разных сфер: некоммерческого сектора, бизнеса, образовательного сообщества, а также представители креативных индустрий.

ИСТОЧНИК KP.RU