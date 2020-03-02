2020-03-02T15:15:18+03:00
Общество

«Весна слишком нетерпеливая»: в Казани из-за теплой погоды пришлось закрыть каток в парке «Черное озеро»

Будущей зимой ледовую арену ждет ряд больших изменений
Алина ГАБДУЛИНА
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В следующем сезоне на катке будет открыт расширенный прокат коньков и на постоянной основе установлена хоккейная коробка.В следующем сезоне на катке будет открыт расширенный прокат коньков и на постоянной основе установлена хоккейная коробка.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Каток в казанском парке «Черное озеро» то и дело приостанавливал свою работу из-за теплой погоды. В понедельник, 2 марта, же стало известно, что ледовая арена закрывается до следующей зимы.

- Друзья, весна в этом году слишком нетерпелива: из-за аномально теплой погоды мы вынуждены закрыть каток в парке «Черное озеро» раньше обещанного. Прощаемся с разноцветными огнями, добрыми зимними песнями и льдом до следующей зимы, - сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

Отмечается, что будущей зимой каток ждет ряд изменений. Так, будет открыт расширенный прокат коньков и на постоянной основе установлена хоккейная коробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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