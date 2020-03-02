В Казани спасатели помогли 5-летнему мальчику, чей палец застрял в стуле

2 Март 2020 2020-03-02T18:23:18+03:00

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В службу "112" в воскресенье, 1 марта, позвонила жительница столицы Татарстана. Женщина рассказала, что ее пятилетний сын во время игры дома засунул пальчик в отверстия на спике пластикового стула. Обратно вызвалить палец он не смог, не получилось помочь мальчику и у его матери.

На помощь прибыли специалисты из ЗПСО2 МЧС Татарстана. Им удалось быстро и без потерь освабодить руку ребенка. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

Стул, из-за которого произошло ЧП, имеет множество отвестий небольшого диаметра, в которые как раз пролезает палец ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU