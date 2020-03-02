2020-03-02T13:57:56+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в аварии трех автомобилей погиб один из водителей

Его иномарку подрезал БМВ, и автомобиль везался в стоящий КАМАЗ
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Авария с участием трех автомобилей - БМВ, "Рено" и КАМАЗа, произошла 2 марта в 10.30 возле дома №75 по проспекту Машиностроителей в Набережных Челнах. По предварительным данным, 41-летний водитель БМВ при перестроении направо "подрезал" легковушку "Рено", которой управлял 56-летний мужчина. В результате этого французский автомобиль врезался в стоящий впереди КАМАЗ, принадлежавший автошколе ДОСААФ.

В результате аварии погиб водитель "Рено", его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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