В Набережных Челнах в аварии трех автомобилей погиб один из водителей
Авария с участием трех автомобилей - БМВ, "Рено" и КАМАЗа, произошла 2 марта в 10.30 возле дома №75 по проспекту Машиностроителей в Набережных Челнах. По предварительным данным, 41-летний водитель БМВ при перестроении направо "подрезал" легковушку "Рено", которой управлял 56-летний мужчина. В результате этого французский автомобиль врезался в стоящий впереди КАМАЗ, принадлежавший автошколе ДОСААФ.
В результате аварии погиб водитель "Рено", его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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