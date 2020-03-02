Управляющий усадьбой и смотритель маяка: какие профессии будут востребованы в Татарстане ближайшие семь лет

2 Март 2020 2020-03-02T13:46:03+03:00

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Кабинет министров Татарстана определил перечень из 700 профессий, которые будут востребованы в регионе ближайшие семь лет. Все специальности соответствуют приоритетным направлениям республиканской экономики. Документ появился на портале официальной информации республики.

Так, самыми нужными для Татарстана профессиями среди прочего стали: автомеханик, вышивальщица, матрос, обувщик, официант, пчеловод, составитель поездов, фотограф, художник по костюмам, ювелир, реставратор, флорист, дирижер в хоре, режиссер театра, театровед, кассир и лесник. Есть в списке и совсем необычные специальности: хозяин (хозяйка) усадьбы, смотритель маяка и смотритель огней.

Списком рекомендовано руководствоваться исполнительным органам власти при формировании госзаказа, а также при формировании контрольных цифр приема студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU