Управляющий усадьбой и смотритель маяка: какие профессии будут востребованы в Татарстане ближайшие семь лет
Кабинет министров Татарстана определил перечень из 700 профессий, которые будут востребованы в регионе ближайшие семь лет. Все специальности соответствуют приоритетным направлениям республиканской экономики. Документ появился на портале официальной информации республики.
Так, самыми нужными для Татарстана профессиями среди прочего стали: автомеханик, вышивальщица, матрос, обувщик, официант, пчеловод, составитель поездов, фотограф, художник по костюмам, ювелир, реставратор, флорист, дирижер в хоре, режиссер театра, театровед, кассир и лесник. Есть в списке и совсем необычные специальности: хозяин (хозяйка) усадьбы, смотритель маяка и смотритель огней.
Списком рекомендовано руководствоваться исполнительным органам власти при формировании госзаказа, а также при формировании контрольных цифр приема студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU