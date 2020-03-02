2020-03-02T12:55:36+03:00
Общество

«Того же желаем и планам инвестора МСЗ»: в Казани активисты на Масленицу сожгли макет мусоросжигательного завода

Мероприятие они устроили в Займище на берегу Волги [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Казани противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) у поселка Осиново своеобразно отметили Масленицу. Активисты отправились в Займище, где на берегу Волги установили макет будущего предприятия, а после сожгли его.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Макет МСЗ горел ярко, сгорел быстро. Того же желаем планам инвестора МСЗ. Пусть они горят синим пламенем! – написали активисты на своей соцстранице.

Они отметили, что соорудили макет из макулатуры (использованного картона и черновиков бумаги) и клея. После сожжения своеобразной «Масленицы» они закидали место снегом и слепили там снеговика. При этом горожане не забыли про традиционное поедание блинов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Активисты также сообщили, что их мероприятие посетили сотрудники полиции, но никто не был задержан.

Напомним, ранее противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью устроили палаточный городок. После их, правда, задержал ОМОН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Весна слишком нетерпеливая»: в Казани из-за теплой погоды пришлось закрыть каток в парке «Черное озеро»
В Набережных Челнах загорелся оздоровительный комплекс
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил от должности главу Минспорта региона Михаила Богаратова
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
В Набережных Челнах в аварии трех автомобилей погиб один из водителей
Управляющий усадьбой и смотритель маяка: какие профессии будут востребованы в Татарстане ближайшие семь лет
«Того же желаем и планам инвестора МСЗ»: в Казани активисты на Масленицу сожгли макет мусоросжигательного завода
В Чувашии начались поиски 15-летнего парня, который пропал больше двух недель назад
За 10 лет средняя зарплата строителей в Казани выросла вдвое и достигла 47 тысяч рублей
Жители Казани задолжали за ЖКХ 3,3 миллиарда рублей
В Казани при разборе здания завода бетонная плита упала на мужчину
В Чебоксарах "пьяный" полицейский скрылся с места устроенного им ДТП
В 2019 году в Казани ввели в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья
В Йошкар-Оле в аварии иномарки и пассажирского ПАЗа пострадали двое детей и пассажирка
В Чувашии начались активные поиски 50-летнего мужчины
Масленица 2020 в Казани: в гуляньях приняли участие 25 тысяч человек
«Рубин» не смог выиграть в первом матче под руководством Слуцкого
В интернете выложили мультфильм, в котором к Минниханову за помощью обратились инопланетяне
«Ак Барс» установил рекорд посещаемости домашних матчей за сезон
Пострадавшему в ДТП в Ульяновской области мальчику пришили руку
Казань приняла международный теннисный турнир «Кубок Ельцина»
В первом официальном матче Слуцкого «Рубин» сыграет с «Тамбовом»
Минниханов показал поздравления с днем рождения от «братьев» Кадырова и Сигала
УНИКС дома обыграл эстонский «Калев»