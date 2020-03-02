«Того же желаем и планам инвестора МСЗ»: в Казани активисты на Масленицу сожгли макет мусоросжигательного завода

2 Март 2020 2020-03-02T12:55:36+03:00

Мероприятие они устроили в Займище на берегу Волги [фото]

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В Казани противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) у поселка Осиново своеобразно отметили Масленицу. Активисты отправились в Займище, где на берегу Волги установили макет будущего предприятия, а после сожгли его.

Фото: соцсети

- Макет МСЗ горел ярко, сгорел быстро. Того же желаем планам инвестора МСЗ. Пусть они горят синим пламенем! – написали активисты на своей соцстранице.

Они отметили, что соорудили макет из макулатуры (использованного картона и черновиков бумаги) и клея. После сожжения своеобразной «Масленицы» они закидали место снегом и слепили там снеговика. При этом горожане не забыли про традиционное поедание блинов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Активисты также сообщили, что их мероприятие посетили сотрудники полиции, но никто не был задержан.

Напомним, ранее противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью устроили палаточный городок. После их, правда, задержал ОМОН

ИСТОЧНИК KP.RU