Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил от должности главу Минспорта региона Михаила Богаратова

2 Март 2020 2020-03-02T14:32:16+03:00

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В понедельник, 2 марта, врио главы Чувашии Олег Николаев отстранил от должности главу министерства физической культуры и спорта республики Михаила Богаратова. Соответствующий указ появился на портале органов власти региона.

Следующим документом Николаев назначил исполняющим обязанности руководителя ведомства Василия Петрова.

СПРАВКА КП

Михаил Богаратов родился в 1958 года в поселке Княгинино, что в Княгининском районе Горьковской области. В 1979 году он окончил Ленинградский военный институт физической культуры по специальности «Спортивная и физическая подготовка». После стал курсантом того же вуза.

Богаратов работал начальник физподготовки и спорта в войсковой части № 6663 ( Нижний Новгород), в Центральной школе прапорщиков (Казань), восковой части № 7474 (Казань), войсковой части № 3997 (Чебоксары). Был он и главным тренером спортивной команды Приволжского округа Внутренних войск МВД России (Чебоксары), и президентом Общественной организации «Федерация футбола Чувашии».

5 ноября 2018 года Михаил Богаратов был назначен и.о. министра физической культуры и спорта региона, а 29 декабря того же года возглавил ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU