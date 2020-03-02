На этой неделе в Татарстане потеплеет до +5 градусов

2 Март 2020 2020-03-02T17:48:40+03:00

Уже в понедельник, 2 марта, в регионе днем ожидается от -1 до +4 градусов. Фото: Алексей ФОКИН

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Уже в понедельник, 2 марта, в Татарстане днем ожидается от -1 до +4 градусов. При этом осадков в регионе не ожидается, ветер – умеренный. Единственный существенный минус – сильная гололедица на дорогах. Об этом сообщает местный Гидрометцентр.

Во вторник, 3 марта, станет еще теплее. Так, уже ночью температуры воздуха местами будет подниматься до +1. Днем же она будет колебаться от 0 до +5. Осадков и сильного ветра также не будет, на дорогах сохраниться гололед.

В среду, 4 марта, в Татарстане местами пройдет снег, мокрый снег и мороси. Ночью и утром ожидается туман. Температура та же: от -4 до +1 ночью и от 0 до +5 днем. Гололед на дорогах также никуда не денется.

ИСТОЧНИК KP.RU