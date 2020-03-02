В Казани при разборе здания завода бетонная плита упала на мужчину
ЧП произошло сегодня, 2 марта в 10.12 в Кировском районе столицы Татарстана. Во время разбора зданий бывшего завода "Сантехприор" на улице Клары Цеткин на одного из рабочих упала бетонная плита.
Очевидцы происшествия сразу вызвали спасателей, и на место приехала дежурная группа спасателей ЗПСО2 и пожарные МЧС Татарстана. В 10.34 специалистам ведомства удалось извлечь пострадавшего и передать бригаде скорой медицинской помощи.
Личность мужчины и причина происшествия устанавливается, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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