В Казани при разборе здания завода бетонная плита упала на мужчину

2 Март 2020 2020-03-02T11:38:38+03:00

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ЧП произошло сегодня, 2 марта в 10.12 в Кировском районе столицы Татарстана. Во время разбора зданий бывшего завода "Сантехприор" на улице Клары Цеткин на одного из рабочих упала бетонная плита.

Очевидцы происшествия сразу вызвали спасателей, и на место приехала дежурная группа спасателей ЗПСО2 и пожарные МЧС Татарстана. В 10.34 специалистам ведомства удалось извлечь пострадавшего и передать бригаде скорой медицинской помощи.

Личность мужчины и причина происшествия устанавливается, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU