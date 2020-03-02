В Набережных Челнах загорелся оздоровительный комплекс

2 Март 2020 2020-03-02T14:53:00+03:00

Общая площадь пожара составила два квадратных метра Фото: Из материалов пресс-службы

Пострадавших и погибших в происшествие нет

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Пожар в набережночелнинском оздоровительном комплексе «Стожары» на Цветочном бульваре в четырнадцатиэтажке начался 1 марта поздно вечером.

С места происшествия успели самостоятельно эвакуироваться два человека.

Подразделения выехали по 1 номеру вызова.

- В 22.41 произошла ликвидация открытого горения на площади два квадратных метра в вентиляционной шахте, расположенной в раздевалке оздоровительного комплекса, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - В результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU