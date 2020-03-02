В Набережных Челнах загорелся оздоровительный комплекс
Пожар в набережночелнинском оздоровительном комплексе «Стожары» на Цветочном бульваре в четырнадцатиэтажке начался 1 марта поздно вечером.
С места происшествия успели самостоятельно эвакуироваться два человека.
Подразделения выехали по 1 номеру вызова.
- В 22.41 произошла ликвидация открытого горения на площади два квадратных метра в вентиляционной шахте, расположенной в раздевалке оздоровительного комплекса, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - В результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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