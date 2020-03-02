В Татарстане во время пожара в частном доме погибла семья пенсионеров

2 Март 2020 2020-03-02T19:32:59+03:00

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Пожар в частном доме супружеской пары пенсионеров в селе Старый Юраш Елабужского района республики начался сегодня, 2 марта, в 1.30. На место происшествия выехали добровольные спасатели и сотрудники МЧС Татарстана. Из-за позднего обнаружения возгорания дом и надворные постройки к моменту приезда первых спасателей были полностью объяты пламенем.

С огнем удалось справиться ближе к 4.00. Во время разборов завалов были обнаружены тела 86-летнего мужчины и 89-летней женщины.

- Причину пожара предстоит установить сотрудникам МЧС Татарстана, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU