Жители Казани задолжали за ЖКХ 3,3 миллиарда рублей

2 Март 2020 2020-03-02T11:54:50+03:00

Долги до 100 тысяч рублей имеют 55 тысяч человек, от 100 до 500 тысяч рублей – 7 тысяч человек, до 1 миллиона рублей – 960 человек, более 1 миллиона рублей – 129 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чаще всего не платят недисциплинированные, асоциальные и малообеспеченные горожане

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Стало известно, что долг жителей Казани за жилищно-коммунальные услуги достиг 3,3 миллиардов рублей. Такую цифру на «деловом понедельнике» в мэрии города назвал председатель местного комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Отметается, что в частности за жилищные услуги казанцы задолжали 629 миллионов рублей, за коммунальные услуги – 1,7 миллиарда, за капитальный ремонт – 137 миллионов, за пени - 730 миллионов рублей.

Долги до 100 тысяч рублей имеют 55 тысяч человек, от 100 до 500 тысяч рублей – 7 тысяч человек, до 1 миллиона рублей – 960 человек, более 1 миллиона рублей – 129 человек. Кроме того, у одного из казанцев имеется задолженность в размере 1,7 миллионов рублей.

Чаще всего за ЖКХ не платят недисциплинированные, асоциальные и малообеспеченные горожане. Также в этом списке есть граждане, которым не нравится качество предоставляемых услуг и граждане, неправильно интерпретирующие действующее законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU