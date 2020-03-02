В Чебоксарах "пьяный" полицейский скрылся с места устроенного им ДТП

2 Март 2020 2020-03-02T11:19:21+03:00

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Небольшая авария произошла в ночь на 1 марта возле дома №46 на улице Ленинского Комсомола в столице Чувашии. По предварительным данным, выезжая с прилегающей территории на дорогу водитель отечественной легковушки "Волга" не уступил дорогу автомобилю "Лада Гранта" на главной, и произошло столкновение. Но сразу после аварии водитель "Волги" предпочел скрыться с места происшествия. Госномера автомобиля передали сотрудникам Госавтоинспекции Чувашии. Вскоре автомобиль обнаружили волонтеры, помогающие правоохранителям в обнаружении нетрезвых водителей.

В момент обнаружения "Волги" за рулем находилась девушка, но рядом с легковушкой находился молодой человек. Водитель пострадавшего автомобиля опознал в нем того, кто сидел за рулем в момент аварии. От прохождения медосвидетельствования предполагаемый виновник ДТП отказался. В салоне автомобиля был обнаружен травматический пистолет без документов. Госномера на "Волге" были подложными.

Выяснилось, что задержанный - сотрудник полиции Чувашии. По данному факту проводится служебная проверка, по итогам выводов которой мужчине грозит увольнение по дискредитирующим основаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU