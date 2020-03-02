В Йошкар-Оле в аварии иномарки и пассажирского ПАЗа пострадали двое детей и пассажирка
Авария с участием иномарки Nissan и пассажирского автобуса ПАЗ произошла 29 февраля в 7.00 в столице Марий Эл на перекрестке улиц Советская и Хасанова. По предварительным данным, 62-летний пенсионер-водитель, управляя легковушкой Nissan, выезжая со второстепенной дороги на главную, грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу пассажирскому автобусу. Общественным транспортом управлял 53-летний мужчина-водитель.
В результате столкновения получили два ребенка-пассажира автомашины Nissan - мальчики 9-ти и 7-ми лет, а также 41-летняя женщина-пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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