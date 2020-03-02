2020-03-02T12:44:29+03:00
Происшествия

В Чувашии начались поиски 15-летнего парня, который пропал больше двух недель назад

Кирилл Галкин ушел из дома еще 15 февраля, но до сих пор не вернулся обратно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах начались активные поиски 15-летнего Кирилла Галкина. Школьник ушел из дома 15 февраля. С тех прошло больше двух недель, но парень до сих пор не вернулся обратно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Известно, что подросток ростом около 180 сантиметров имеет среднее телосложение, русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя куртка чуть ниже бедер, темно-синие брюки в крупную клетку, черные кроссовки. Также, с собой у Кирилла была черная спортивная сумка.

Всех, кто видел школьника, просьба сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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