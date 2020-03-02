В Чувашии начались активные поиски 50-летнего мужчины

2 Март 2020 2020-03-02T10:18:57+03:00

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В Чувашии начались активные поиски 50-летнего Юрия Городеева. Мужчина перестал выходить на связь 26 февраля. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", он может находиться в городе Канаш или Люберцах, что в Московской области.

Известно, что Юрий ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на пропавшем была черная укороченная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная вязаная куртка. Также у мужчина с собой была черная барсетка.

Всех, кто видел Юрия Гордеева после 26 февраля, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU