Масленица 2020 в Казани: в гуляньях приняли участие 25 тысяч человек
Горожане испекли 235 блинов
Фото: kzn.ru
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В это воскресенье в казанском лесопарке Лебяжье с размахом отметили Масленицу 2020. На гулянья пришли 25 тысяч человек.
Пришедших не только угощали, но и предлагали самим испечь блины во время мастер-класса. В итоге казанцы напекли 235 блинов. Все желающие также могли принять участие в таких забавах, как хоккей в валенках и бег в мешках.
После того как было сожжено чучело Масленицы. На сцене выступила певица Виктория Дайнеко.
ИСТОЧНИК KP.RU