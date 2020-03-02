Масленица 2020 в Казани: в гуляньях приняли участие 25 тысяч человек

2 Март 2020 2020-03-02T09:01:12+03:00

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В это воскресенье в казанском лесопарке Лебяжье с размахом отметили Масленицу 2020. На гулянья пришли 25 тысяч человек.

Пришедших не только угощали, но и предлагали самим испечь блины во время мастер-класса. В итоге казанцы напекли 235 блинов. Все желающие также могли принять участие в таких забавах, как хоккей в валенках и бег в мешках.

После того как было сожжено чучело Масленицы. На сцене выступила певица Виктория Дайнеко.

ИСТОЧНИК KP.RU