«Рубин» не смог выиграть в первом матче под руководством Слуцкого

1 Март 2020 2020-03-01T20:07:02+03:00

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В матче 20 тура чемпионата России «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Тамбовом» – 0:0. Эта игра стала первой официальной для нового тренера казанцев Леонида Слуцкого, который возглавил команду в конце прошлого года.

«Игра прошла по предполагаемому нами сценарию: мы владели преимуществом, «Тамбов» глубоко организованно оборонялся, пытался ловить нас на контратаках. Собственно такой рисунок и был выдержан. Нужно признать после сегодняшней игры, что мы пока мы еще не готовы системно вскрывать такую эшелонированную оборону, потому что нам еще не хватает в том числе командного взаимопонимания и индивидуального ресурса», – отметил после матча Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» не смог одержать победу в восьмом матче РПЛ подряд. В последний раз казанцы одерживали победу в октябре прошлого года. После этой ничьи клуб покинул зону вылета, поднявшись с 20 очками на 14 место.

В следующем «Рубин» примет «Крылья Советов» 8-го марта на Центральном стадионе Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU