«Ак Барс» установил рекорд посещаемости домашних матчей за сезон
Казанский «Ак Барс» опубликовал статистику посещений «Татнефть Арены» в дни матчей прошедшего регулярного чемпионата КХЛ. В среднем каждую домашнюю игру команды посещали 7188 человек, говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Это новый рекорд посещаемости клуба за всё время выступлений в КХЛ. Всего же игры команды вживую посмотрели 222828 раз.
«Ак Барс» стал победителем Восточной конференции КХЛ этого сезона. Завтра, 2 марта, команда Дмитрия Квартальнову матчем против нижнекамского «Нефтехимика» начнёт серию первого раунда Кубка Гагарина. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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