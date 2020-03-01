«Ак Барс» установил рекорд посещаемости домашних матчей за сезон

1 Март 2020 2020-03-01T15:57:18+03:00

Всего игры команды вживую посмотрели 222828 раз. Фото: Алина НИЗАМОВА

В среднем на каждый матч казанцев в КХЛ приходило по 7188 зрителей

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Казанский «Ак Барс» опубликовал статистику посещений «Татнефть Арены» в дни матчей прошедшего регулярного чемпионата КХЛ. В среднем каждую домашнюю игру команды посещали 7188 человек, говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Это новый рекорд посещаемости клуба за всё время выступлений в КХЛ. Всего же игры команды вживую посмотрели 222828 раз.

«Ак Барс» стал победителем Восточной конференции КХЛ этого сезона. Завтра, 2 марта, команда Дмитрия Квартальнову матчем против нижнекамского «Нефтехимика» начнёт серию первого раунда Кубка Гагарина. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU