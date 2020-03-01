2020-03-01T17:13:27+03:00
Общество

В интернете выложили мультфильм, в котором к Минниханову за помощью обратились инопланетяне

Они предложили президенту Татарстана стать председателем организации объединенных гуманоидных наций [видео]
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: скриншот.Фото: скриншот.
Изменить размер текста:

На YouTube-канале под названием «Татарстанда» появился мультфильм ко дню рождения президента республики Рустама Минниханова.

По сюжету ролика инопланетяне прилетают в Татарстан и встречаются с его лидером, предлагая ему стать председателем организации объединенных гуманоидных наций.

Мультфильм ко дню рождения президента Татарстана.Видео: youtube.com/channel/UCV_U_ugnhbS5afze4iF6MRg

– Он управляет крупным регионом, рост по всем показателям. Под его управлением живут 173 разных вида землян и не воюют, – говорили инопланетяне о Минниханове.

Однако президент отказался, поскольку очень занят текущими делами в республике.

– У нас посевные готовятся, 7 национальных проектов реализовывать, а еще программа «Наш двор» на три года — не могу я людей подвести, – сказал Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24