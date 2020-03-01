Казань приняла международный теннисный турнир «Кубок Ельцина»

1 Март 2020 2020-03-01T13:13:57+03:00

В этом году в соревнованиях приняли участие 48 юношей и 48 девушек из более 15 стран мира

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С 24 февраля по 1 марта в Казани прошел традиционный международный теннисный турнир серии ITF World Tennis Tour Junior среди юношей и девушек до 19 лет «Кубок Ельцина».

В этом году в турнире приняли участие 48 юношей и 48 девушек из более 15 стран мира. Татарстан на соревнованиях представили Марат Шарипов, Илья Симакин, Давид Миннивалиев, Дмитрий Долженков, Рузель Фатхуллин, Полина Кудерметова, Анна Григорьева, Виолетта Бородина, Виктория Матасова, Елизавета Дементьева.

Церемония награждения пройдет 1 марта в 14.00. Ежегодно ее гостем становится супруга первого Президента России Наина Иосифовна Ельцина.

ИСТОЧНИК KP.RU