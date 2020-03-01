2020-03-01T13:13:57+03:00
Спорт

Казань приняла международный теннисный турнир «Кубок Ельцина»

В этом году в соревнованиях приняли участие 48 юношей и 48 девушек из более 15 стран мира
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Казани.Фото: пресс-служба мэрии Казани.
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С 24 февраля по 1 марта в Казани прошел традиционный международный теннисный турнир серии ITF World Tennis Tour Junior среди юношей и девушек до 19 лет «Кубок Ельцина».

В этом году в турнире приняли участие 48 юношей и 48 девушек из более 15 стран мира. Татарстан на соревнованиях представили Марат Шарипов, Илья Симакин, Давид Миннивалиев, Дмитрий Долженков, Рузель Фатхуллин, Полина Кудерметова, Анна Григорьева, Виолетта Бородина, Виктория Матасова, Елизавета Дементьева.

Церемония награждения пройдет 1 марта в 14.00. Ежегодно ее гостем становится супруга первого Президента России Наина Иосифовна Ельцина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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