Пострадавшему в ДТП в Ульяновской области мальчику пришили руку

1 Март 2020 2020-03-01T14:27:26+03:00

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29 февраля в Кузоватском районе Ульяновской области на автодороге «Ульяновск – Барыш» произошла авария с участием автобуса, в салоне которого находилось 27 детей и трое сопровождавших их взрослых.

В конце рабочего дня детей навестил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. На своей странице в соцсети он поделился, что «двое госпитализированных ребят находятся в удовлетворительном состоянии. Третьему мальчику, который сильно пострадал, врачи пришили оторванную кисть руки. Эта ювелирная операция длилась три часа».

Также известно, что на связи с ульяновскими врачами доктор Леонид Рошаль. Более того, было принято решение после стабилизации состояния вместе с семьей направить мальчика в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии, где пройдут дополнительные обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU