В первом официальном матче Слуцкого «Рубин» сыграет с «Тамбовом»

1 Март 2020 2020-03-01T12:26:43+03:00

Для «Рубина» и «Тамбова» в официальных матчах это вторая встреча. Фото: Алина НИЗАМОВА

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1 марта «Рубин» на стадионе «Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Начало встречи нахначено на 14.00. Эта игра первая официальная для казанцев и их нового главного тренера Леонида Слуцкого в этом году.

Для «Рубина» и «Тамбова» в официальных матчах это вторая встреча. Первая прошла в первом круге в Казани. Тогда в октябре казанцы одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам Игоря Коновалова и Зурико Давиташвили.

Отметим, что начиная с 20-го тура на всех матчах РПЛ будет работать VAR. Также напомним, что на зимний перерыв «Рубин» ушёл на 13-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего на одно очко.

ИСТОЧНИК KP.RU