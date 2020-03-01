Минниханов показал поздравления с днем рождения от «братьев» Кадырова и Сигала

1 Март 2020 2020-03-01T12:08:37+03:00

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1 марта президент Татарстана Рустам Минниханов празднует свое 63-летие. В связи с этим, он выложил на своей странице в Инстаграм анимированный видеоролик о том, как он получает поздравления.

rusminnikhanov Видео с поздравлениями Рустама Минниханова

На видео с экрана телефона президент проверяет поздравительные сообщения, так, например певец Салават Фатхетдинов отправил в подарок песню. Первый президент Татарстана и госсоветник республики Минтимер Шаймиев отправил стикер с изображением Миннниханова и пожелал ему успехов.

Также президента поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, который записан в телефоне как «Брат». Среди чатов можнобыло увидеть и переписку с актером Стивеном Сигалом, поздравивший Минниханова на английском языке, и назвавший его братом.

ИСТОЧНИК KP.RU