УНИКС дома обыграл эстонский «Калев»

1 Март 2020 2020-03-01T11:03:08+03:00

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29 февраля осле 20-дневной паузы на игры сборных казанский УНИКС дома обыграл многократного чемпиона Эстонии «Калев» со счетом 87:76.

Игру с гостями казанцы начали в таком составе: Алекс Тайес, Дмитрий Узинский, Джамар Смит, Джордан Теодор и Джамил Уилсон. Не попали в заявку Павел Сергеев, Хаукур Палссон, Костас Каймакоглу, также на лигу ВТБ не заявлен Элджин Кук.

После непростой игры УНИКС смог взять реванш после поражения в Таллине в первом круге. Самыми результативными игроками в составе казанской команды стали Реймар Морган, Эррик Макколлум и Джамар Смит, набравшие по 18 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU