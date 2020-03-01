2020-03-01T11:03:08+03:00
Спорт

УНИКС дома обыграл эстонский «Калев»

Матч закончился со счетом со счетом 87:76
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Самыми результативными игроками в составе казанцев стали Морган, Макколлум и Смит.Самыми результативными игроками в составе казанцев стали Морган, Макколлум и Смит.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

29 февраля осле 20-дневной паузы на игры сборных казанский УНИКС дома обыграл многократного чемпиона Эстонии «Калев» со счетом 87:76.

Игру с гостями казанцы начали в таком составе: Алекс Тайес, Дмитрий Узинский, Джамар Смит, Джордан Теодор и Джамил Уилсон. Не попали в заявку Павел Сергеев, Хаукур Палссон, Костас Каймакоглу, также на лигу ВТБ не заявлен Элджин Кук.

После непростой игры УНИКС смог взять реванш после поражения в Таллине в первом круге. Самыми результативными игроками в составе казанской команды стали Реймар Морган, Эррик Макколлум и Джамар Смит, набравшие по 18 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24